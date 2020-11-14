14 Kas 2020 12:47
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News Code: 84109456
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İran, Orta ve Güney Asya bölgesinde 'Yenilikçi Ekonomi' kategorisinde ikinci sıraya yükseldi

İran, Orta ve Güney Asya bölgesinde 'Yenilikçi Ekonomi' kategorisinde ikinci sıraya yükseldi

Tahran - İRNA - İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Liderlik Çalışmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Behzad Ahmedi, Dünyadaki ülkeleri inovasyon açısından inceleyen Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel İnovasyon Endeksi (GII 2020) son raporunda, İran'ın Orta ve Güney Asya bölgesinde ikinci sıraya yerleştiğini açıkladığını belirtti.

Orta ve Güney Asya bölgesinde İran'ın Hindistan'dan sonra ve Kazakistan'dan önce bölgedeki en yenilikçi ikinci ülke olduğunu kaydeden Ahmedi, 'Yenilikçi ekonomiler açısından sırasıyla İsviçre, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Singapur, Almanya ve Güney Kore dünyanın ilk 10 ülkesidir.' dedi.

Bu rapor, İran'ın Orta ve Güney Asya ülkeleri arasında yer aldığı Dünya Ekonomik Forumu tarafından ele alınan bilimsel bir şekilde ülkeleri sınıflandırırarak inceliyor.

Ahmedi, 'Ar-Ge sektörünü her şeyden daha fazla etkileyen İran'a uygulanan ağır yaptırımlar ve azami baskı göz önüne alındığında, bu rütbenin kazanılması ülke, kurumlar, kişiler ve şirketler için çok önemli ve bir başarıdır' diye ekledi.

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