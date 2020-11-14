İran, Orta ve Güney Asya bölgesinde 'Yenilikçi Ekonomi' kategorisinde ikinci sıraya yükseldi

Orta ve Güney Asya bölgesinde İran'ın Hindistan'dan sonra ve Kazakistan'dan önce bölgedeki en yenilikçi ikinci ülke olduğunu kaydeden Ahmedi, 'Yenilikçi ekonomiler açısından sırasıyla İsviçre, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Singapur, Almanya ve Güney Kore dünyanın ilk 10 ülkesidir.' dedi.

Bu rapor, İran'ın Orta ve Güney Asya ülkeleri arasında yer aldığı Dünya Ekonomik Forumu tarafından ele alınan bilimsel bir şekilde ülkeleri sınıflandırırarak inceliyor.

Ahmedi, 'Ar-Ge sektörünü her şeyden daha fazla etkileyen İran'a uygulanan ağır yaptırımlar ve azami baskı göz önüne alındığında, bu rütbenin kazanılması ülke, kurumlar, kişiler ve şirketler için çok önemli ve bir başarıdır' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish