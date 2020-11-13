İran’da hızlı korona teşhis kiti yapıldı

Vatanpur, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu kitlerin piyasaya sürülmesi için İran Gıda ve İlaç Kurumunda gerekli izinlerin alınmasını istediklerini söyledi.

Bu kitlerin hızlı tanı için çok yararlı olduklarını ifade eden Vatanpur, bu kitlerin yararlı olduklarını ve bir çok ülkede kullanıldıklarını söyledi.

Zaman tasarrufunun bu kitleri önemli özelliği olduğunu ifade eden Vtanpur, gerekli görüldüğü takdirde daha dikkatli testlerden de yararlanılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Bakanlığı test sayısını arttırmak istediğini ifade eden Vatanpur bunun için kit üretimini 25 binden 40 bine ve sonunda 100 bine ulaştırmak istediğini söyledi.

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2012