Motorlu Taşıtlar Vergisi Zam Oranları Belli Oldu! İşte Yeni Tarifeler

2025 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranları ve araç sahiplerini yakından ilgilendiren detaylar belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, MTV zam oranını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) %43,49 olarak açıklandı. Bu oran, otomobil sahiplerinin yeni yılda ödeyeceği vergi miktarlarını önemli ölçüde artırıyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Zam Oranları 2025

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan bu oran, birçok vergi, harç ve cezada artışa neden olacak. Özellikle 1301-1600 motor silindir hacmine sahip araçlar, Türkiye'de en yaygın kullanılan segmentlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu segmentte en düşük MTV tutarı 4.835 TL’ye yükseldi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

Araç motor hacmine ve yaşına göre belirlenen 2025 MTV tarifesi şu şekilde:

1300 cm³ ve Altı Araçlar

1-3 yaş: 4.835 TL

4-6 yaş: 2.253 TL

7-11 yaş: 1.884 TL

12-15 yaş: 1.421 TL

1301 - 1600 cm³ Araçlar

1-3 yaş: 8.423 TL

4-6 yaş: 4.218 TL

7-11 yaş: 3.663 TL

12-15 yaş: 2.589 TL

1601 - 1800 cm³ Araçlar

1-3 yaş: 16.371 TL

4-6 yaş: 8.551 TL

7-11 yaş: 7.524 TL

12-15 yaş: 4.591 TL

Motor hacmi arttıkça vergi oranları da önemli ölçüde yükseliyor. Örneğin, 4001 cm³ ve üzeri araçlar için MTV tutarı 211.479 TL’ye kadar çıkıyor.

Yeniden Değerleme Oranı Nedir?

2025 yılı için %43,49 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) 12 aylık ortalamasına dayanıyor. Bu oran, sadece MTV’yi değil, aynı zamanda diğer vergiler, harçlar ve cezaları da etkiliyor.

Araç Muayene Ücretleri de Zamlandı

Araç sahiplerini ilgilendiren bir diğer konu ise muayene ücretlerindeki artış. 2025 yılı araç muayene ücreti, 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükseldi.

Özetle:

Motorlu taşıtlar vergisi zam oranları 2025 yılı itibarıyla artış gösterdi.

1301-1600 cm³ motor hacmine sahip araçlar için MTV en düşük 8.423 TL oldu.

Araç sahipleri, yeni yıl öncesinde bütçelerini bu artışlara göre planlamalı.

Daha fazla bilgi ve detaylı hesaplama için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.