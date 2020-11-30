İran, Hastalık Deneyimi Uzman Paneli'ne (DEEP) üye oldu

Novo Nordisk tarafından yürütülen küresel bir proje olan DEEP Program, diyabet veya obezite gibi kronik hastalıkları olan kişilerin deneyimlerini halkla, yetkililerle, karar vericilerle ve profesyonellerle paylaşmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. İran'da Deep üyeleri, hastalık alanında aktif olan dernekler tarafından da tanıtılmaktadır.

Novo Nordisk Pars Şirketi bu programı İran'da uygulamaktadır. Ülkede yaklaşık 8 milyon insanın şeker hastalığı var.

İran'daki DEEP programının açılışında konuşan İran Diyabet Derneği Genel Müdürü Alirıza İstikameti, 'ABD'de 1.5 milyondan fazla dernek var ve dünyada on milyonlarca dernek faal durumda. Bazı tahminlere göre dünya çapında 1.4 milyar insan sivil toplum kuruluşlarına bağış yapıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar gibi bazı sivil toplum kuruluşlarının operasyonel bir rolü var ve bu kuruluşlardan bazılarının destek ve bilgi rolleri de mevcuttur' diye konuştu.

Novo Nordisk Pars Company'nin İran'da küresel Deep Novo Nordisk programını başlattığı ve uyguladığı törende konuşan İstikameti, derneklerin siyasi ve lobicilik konuları ile kadın hakları ve çevre meselelerinde aktif olduğuna değinerek, 'Bulaşıcı olmayan ve kronik hastalıkların sayısının artması ve bunların neden olduğu şaşırtıcı maliyetler ve hükümetlerin bu alandaki ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle sivil toplum kuruluşları insanların bu karşılanmamış ihtiyaçlardan bazılarını karşılama becerisini kullanmak için oluşturulmuştur.

Sivil toplum kuruluşlarının sivil toplumun bir parçası olduğunu hatırlatan İstikameti, 'Diyabet Derneği yaklaşık otuz yıl önce kuruldu ve Gabrik Bilgi Derneği de yaklaşık on yıldır aktif. Enflamatuar bağırsak hastalığı, alzaymır, talasemi, hemofili, kanser ve diğer sivil toplum kuruluşlarında, bir sesi üreten ve toplu seslere çeviren bizler var. Dernekler bir fırsat ya da tehdit olabilir, faaliyetlerine hastaların açık desteği ile başlayan, ancak sadece kendi sorunlarını çözmek isteyen birçok dernek var' diye ekledi.

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