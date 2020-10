Yabancı çiftler İran’daki kısırlık tedavilerini memnuniyetle karşılıyorlar

Şahverdi Cuma günü IRNA’ya yaptığı açıklamada, dünya çapında yapılan araştırmaların çiftlerin yüzde 10 ile 15’inin kısırlıkla uğraştıklarını gösterdiğini söyledi.

20 sene önceye kadar bu çiftlerin tedavi İçin Avrupa ülkelerine gittiklerini ifade eden Şahverdi, İran’ın zamanında bu konuya müdahale ettiğini ve şu an İran’da 70 kısırlık merkezi olduğunu ve İran’ın eğitim, araştırma ve uzmanlık hizmetlerinde bir çok başarı elde ettiğini söyledi.

İran'dan şu anda Avrupa ülkelerine tedavi için hasta gitmesine gerek olmadığını ifade eden Şahverdi, ‘’ Birçok çift tedavi için İran’ı tercih etmektedir, zira İran’da tedavi düşük tedavi ücreti ve başarılı tedavi avantajlarına sahiptir. ‘’ dedi.

Şahverdii İran’da tedavi masraflarının Avrupa ve Amerika ülkelerine göre yüzde 50 daha düşük olduğunu ifade ederek, başarı oranının da İran’da yüzde 30 ile yüzde 40 civarından olduğunu söyledi.

Şahverdi, kısırlığın süresi, hastanın yaşı ve hastalık türünün tedavinin başarısında etkili olduğunu söyledi.

Kısırlık, çiftlerin yüzde 10 ila 15'inde görülür. Kısırlığın nedenleri kadın, erkek veya her ikisi de olabilir. Kısırlık sorunlarının yaklaşık% 40'ı erkeklerle,% 40'ı kadınlarla ve yaklaşık% 10'u her ikisiyle de ilgilidir. Çiftlerin yaklaşık% 10'unda ise kısırlığın nedenini bilinmiyor. Yani bu çiftlerde her iki kişinin de mevcut testlere göre bir problemi olmamakla birlikte bilinmeyen sebeplerden dolayı çocuk sahibi olamıyorlar.

Son yirmi yılda, kısırlığın teşhis ve tedavisinde büyük adımlar atılmıştır ve kısır çiftlerin yaklaşık% 65'inin mevcut yöntemleri kullanarak çocuk sahibi olabiliyorlar.

