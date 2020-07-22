Dünya Sağlık Örgütü İran'a 16 tomografi cihazı bağışladı

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4 milyon dolar değerinde olan bu cihazlar Japonya ve Kuveyt hükümetlerinden insani yardımlarla satın alındı.

Dünya Sağlık Örgütü İran Temsilcisi Dr. Christoph Hamelman konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Korona salgını devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü olarak İran'ın bu hastalık dalgasını durdurma çabalarını destekliyoruz. Bu organizasyon, Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı ile birlikte, temel tıbbi ürünler sağlayarak, sağlık personelini eğiterek ve toplumda toplumun farkındalığını artırma çabalarıyla İran halkına hizmet vermektedir' dedi.

Akciğer BT taraması, koronavirüs hastalarının klinik tanısında çok önemlidir ve hastalar için tedavi kararlarının temelini oluşturur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yakın zamanda, koronavirüs hastaların kabul eden bazı belirli hastaları kan gazı analizörleri ile donatmıştır. Bu cihazlar yoğun bakım hastalarının değerlendirilmesi ve izlenmesi için gerekli ekipmanlardır. Şimdiye kadar, Japonya devletinin mali desteği ile 70 kan gazı analizörü satın alınmış ve Sağlık Bakanlığı'na sunulmuştur.

Korona salgınının ortaya çıkmasından bu yana, Dünya Sağlık Örgütü, İran'ın sağlık personeline ülke çapında insanlara güvenli hizmetler sunmalarına yardımcı olmak için birkaç ton kişisel koruyucu ekipman sağladı.

Ayrıca, bu kuruluşun bağışlanan moleküler test (PCR) testlerinin birden fazla sevkiyatı, İran laboratuvar ağının, hastalığı olan kişilerin erken tespiti için yüz binlerce teşhis testi yapmasını sağlamıştır.

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