İran bilim üretiminde dünyanın ilk 14 ülkesinden biri

Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan Rahimi, 'İran son on yılda makale üretimi açısından dünyada 15. ve bu yıl 14. sırada yer aldı. Dünyadaki İranlı bilim adamlarının makalelerine yapılan atıflar da arttı' dedi.

Irak'ın İran'a dayattığı savaşın sona ermesiyle ülkede bilim ve teknoloji alanında çalışmak için güzel bir fırsat yaratıldığını ifade eden Rahimi, 'Bu yıllarda bu ülkenin neler yapabileceği hiç kimsenin aklına gelmedi. Ayrıca kimse İran'ın küresel kalkınmaya katılabileceğini düşünmedi, ancak son yirmi yılda bu alanda iyi başarılar elde ettik' diye belirtti.

İran'ın bilim ve teknoloji alanında büyük ilerleme kaydettiğini ve eğitim alanındaki eksiklikleri gidermeye çalıştığını dile getiren Rahimi, 'Teknoloji yapıları ülkede henüz uluslararası düzeyde hissedilmese de son on yılda aktif hale geldi, ancak bilgiye dayalı teknolojinin gelişimi bu kadar hızlanırsa, önümüzdeki yıllarda yeni ve ileri teknolojiler alanında uluslararası gelenler için de uygun pozisyona ulaşacağız' diye ekledi.

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