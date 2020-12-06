6 Ara 2020 12:09
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İran, 24 biyoteknoloji ilacı üretimi ile Asya'nın önde gelen güçlerinden biridir

İran, 24 biyoteknoloji ilacı üretimi ile Asya'nın önde gelen güçlerinden biridir

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari, son yıllarda biyoteknoloji şirketlerinin büyümesi için iyi bir destek sağlandığını belirterek, 'Şu anda ülkede 24 biyoteknoloji ilacı üretiliyor ve biz bu alanda Asya güçlerinden biri olmamızın yanı sıra dünyada da adımızdan söz ettirdik' dedi.

İran devlet televizyonunda bir programa katılan Settari, ülkedeki ilk korona aşısının insanlarda test edilmesi için izin alındığına değinerek, 'Yakında aşının insani testi için diğer üç gruba izin verilecek. İnsan aşıları alanında ilk kez özel şirketler rahim ağzı kanseri aşıları üretti ve yakında ülkedeki insan sahasında grip aşısı da üretilecek. Bu da önümüzdeki yıl bu aşıyı ithal etme ihtiyacımızı ortadan kaldıracak' diye belirtti.

 Settari, 'Çiftlik hayvanları ve kuş gribi aşıları alanında da iyi sonuçlar elde edilmiştir. Ruhani hükümetinin sonunda beş altı insan aşısı üretmeyi planlıyoruz ve hepsinin yatırımcısı özel sektördür. İran'ın biyoteknoloji sektörüne yapılan özel sektör yatırımından gurur duymaktayız' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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