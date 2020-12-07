İran bilim kalitesinin büyümesinde dünya lideri

Dehgani, Scopus Uluslararası Atıf Veritabanında yapılan anketlerin 2019 yılında ülkedeki araştırmacıların aldığı atıf artışının 2018 yılına göre yaklaşık yüzde beşe ulaştığını gösterdiğini belirtti.

Yapılan araştırmalara göre, kendi kendine atıfta bulunmanın ortadan kaldırılmasıyla birlikte, İran'ın dünyadaki niteliksel büyümede hala ilk sırada yer aldığını ifade eden Dehgani, 'Öte yandan, bilimsel üretim değerlendirme ve ölçümü analizinin diğer sonuçları, İran'ın 2011'de dünyadaki 23. sıradan normalleştirilmiş atıf endeksi açısından 2020'de 12. sıraya yükseldiğini gösteriyor' diye konuştu.

Scopus veritabanındaki normalleştirilmiş atıf endeksine göre, İran'ın 2005 tarihli makalelerinin uluslararası ortalamaya göre yaklaşık %25 daha az atıf aldığına dikkati çeken Dehgani, 'Bu rakam 2019'da yüzde 1.13'e ulaştı, yani İran makaleleri uluslararası ortalamadan yüzde 13 daha fazla atıf alıyor' ifadesini kullandı.

Dehgani, 'İran'ın son 10 yılda normalleşme atıf endeksi açısından küresel sıralaması incelendiğinde, ülkenin 2011 yılında 23. sırada yer aldığını ve giderek iyileştiğini görüyoruz. Böylece 2017'de 18., 2019'da 14. ve 2020'de 12. sıraya yükseldi'diye ekledi.