10 Ara 2020 18:48
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News Code: 84142601
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İran bilimsel makale üretiminde dünyanın ilk 5 ülkesi arasındadır

İran bilimsel makale üretiminde dünyanın ilk 5 ülkesi arasındadır

Tebriz, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Gholam Hosey Rahimi, İran’ın son yıllarda bilimsel ve araştırma makaleler üretiminde dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer aldığını söyledi.

Rahimi, Tebriz üniversitesinde yaptığı açıklamada dünyada bilimsel makale yazımının nitelik ve nicelik olarak artış gösterdiğini belirterek, 10 sene sonra İran’ın en fazla nitel ve nicel artışını kaydettiğini söyledi.

Rahmi, İslam İnkılabından sonra yaratılan tüm sorunlar ve engellemelere rağmen İran’da bilim ve teknoloji üretiminin arttığını söyledi.

Rahimi, bilim ve teknoloji üretiminin toplumun ihtiyaçları ile orantılı olması gerektiğini belirterek bundan dolayı toplumla yakın iletişim halinde olarak araştırmaların yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.

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