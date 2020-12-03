İran üretimi rahim ağzı kanseri aşısı mart sonuna kadar piyasaya sürülecek

Vatanpur yaptığı açıklamada, İran’ın bilim temelli bir firmasının bu aşıyı ürettiğini ve aşının insan üzerindeki deneylerini geçirdiğini ve piyasaya sürülmeye hazır olduğunu söyledi.

Ambargoların bu teknolojik ürünün üretimini yavaşlattığını ifade eden Vatanpur, ambargolara rağmen İranlı araştırmacıların bu aşıyı yapmayı başardıklarını söyledi.

Vatanpur, dünyada 16-18 yaş arasındaki kız çocuklarını rahim ağzı kanserine karşı aşı uygulandığına işaretle bunun 35 yaş üstünde kansere yakalanma riskini azalttığını söyledi.

Bu kanser türünden İran’da yılda ortalama 370 kişi hayatını kaybetmektedir.

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2012