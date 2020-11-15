Eurasia Times: İran yaptırımlara rağmen drone süper gücü oldu

Eurasia Times'ta yazılan yazıda, 'ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de Nükleer Anlaşma'dan çekilme kararı alıp yaptırımları uygulamasından bu yana İran'ın kalkınma yolunda her zaman bir engel oldu' ifadesi yer aldı.

İran'ın savunma teçhizatı ithalat ve ihracatında kısıtlamalara tanık olmasına karşın, ülke içinde özellikle savunma kabiliyetlerini geliştirme kabiliyetini bulduğunu belirten makale, 'İran kısa süre önce Mohajer-6 İHA'nın son modelini açıkladı. Savunma analisti David X'e göre, bu drone yalnızca görünüşüne göre değerlendirilmemelidir. Bu analist, basit, fiberglas görünümüne dayanan yeni dronun karmaşık görünmeyebileceğini, ancak sofistike bir insansız hava aracının bile doğru ve yeterli sayıda kullanılması halinde düşman kuvvetleri için tehdit oluşturabileceğini söylüyor' diye belirtti.

Kian dronunun geçen yıl Tahran'da resmi bir törenle tanıtıldığını ve savunma yetkililerinin dronun 600 milden fazla uçabileceğini ve 15 bin 000 fit yüksekliğe ulaşabileceğini söylediğini aktaran yazı, İran'ın daha önce de 45 dakika boyunca 45 bin 000 fit yükseklikte uçabilen "Mobin" adlı İHA da dahil olmak üzere bir dizi İHA'yı gösterdiğini dile getirdi.

İranlı yetkililer, bu dronların ve diğer benzer modellerin sınırların tehditlere karşı korunmasında önemli bir rol oynadığını söylüyor.

Ortadoğu Raporlama ve Analiz Merkezi'nin yönetici direktörü Seth J. Franzman'a göre, İran artık İHA yapımı alanında bir süper güç haline geldi. Franzman, 'İHA endüstrisinin gelişimi göz önüne alındığında, İran'ın son yıllarda bir drone süper gücü haline geldiği sonucuna vardım' görüşünde.

İran, drone programını Irak'la savaş sırasında "Mohajer" ve "Ababil" gibi drone'larla başlattı.

Londra merkezli bir muhabir olan Thomas Harding, İran'ın dış baskı altında İHA teknolojisini geliştirmeyi nasıl başardığını açıklıyor. Harding, 'İlginç olan, yaptırımların İran'ı başarılı İHA endüstrisini geliştirmeye zorlamasıdır. Esas olarak bu, açık pazar yoluyla veya başka yollarla edindiği ekipmanın tersine mühendisliği üzerinden oldu. Bu endüstri ile İran, silahsız savaşlarda ciddi bir oyuncu haline geldi' açıklamasında bulundu.

Eurasian Times yazının sonunda, 'İran, İHA süper güçlerinden biri olarak kabul edilen Türkiye, ABD, İngiltere ve İsrail gibi ülkelerin yanında durabildi, ancak Hindistan bu konuda geride kaldı' görüşünü paylaştı.

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