Hava ve uzay alanında dünyanın saygın ülkelerinden biriyiz

Devrim Muhafızları Ordusu Kazanım ve İmkanları Fuarı açılış töreninde konuşan General Hacızade, 'Bugün karadan karaya füzeler, radar, İHA, elektronik savaş ve uydu gibi imkanlardan bahsettiğimizde konumumuzun bölgede nasıl olmasına bakmamıza gerek yoktur. Bu konuda dünyanın en iyi 10 ülkesinden biriyiz' dedi.

Savunma alanınd elde ettikleri kazanım ve gücü Kutsal Savunma'ya borçlu olduklarına işaret eden General Hacızade, İran'ın hava ve uzay başta olmak üzere savunma teknolojilerinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu ve zayıf olmanın bu dünyada yok olmaya mahkum olma anlamını taşıdğını ifade etti.

Gelişme model ve deneyimlerini yeni kuşaklara aktarmayı amaç edindiklerinin altını çizen General Hacızade, 'Bu duarda Dezful, Zülfikar, İmad ve Hürremşehr gibi füzeleri görücüye çıkardık. Bu fuarın düzenlenmesi ile birçok yeni teknolojiyi kullanma imkanına sahip olacağız' değerlendirmesinde bulundu.

General Hacızade ayrıca fuarda MQ1, RQ170, MQ4, Global Hawk ve benzeri düşürülmüş Amerikan İHA'ları ile İran İHA'larının ziyaretçiler tarafından ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

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