Devrim Muhafızları Donanması filosuna 188 İHA ve helikopter katıldı

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Tengsiri, Devrim Muhafızları Donanması'na 188 İHA ve helikopterin katıldığı töreninde yaptığı açıklamada, ’Sabit ve hareketli deniz hedeflerini yok etmek için çekim ve fotoğrafçılıkla mücadele etmek, bu dronların yeteneklerinden biridir’dedi.

Amiral Tengsiri, ’Bu insansız hava araçlarının eklenmesiyle, devrim muhafizleri donanmasının tüm görevleri, İran'ın yerli insansız hava araçları tarafından karşılanacak;Tüm deniz hareketleri de bu İHAlar tarafından izlenecektir’ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Tengsiri, Devrim muhafizleri donanmasının komutanı, eklenmiş İHA’ların tamamen yerli mal olduğunu ve İran Havacılık Endüstrisi Örgütü uzmanları tarafından yapıldığını belirterek’Bu İHAlar’dan üçü ilk kez gösteriye çıkarıldı ve istenen amaçlar için düzenek üzerinden operasyon yürütme kabiliyetine sahiptir’dedi.

Amiral Tengsiri,’Bu dronların dikey uçan Sepehr, 2. Şehab ve dikey uçan Hodhod 4 ihaları içerdiğini açıklayarak’Denizde ve karada yüksek hassasiyete sahip Altı Muhacir İHA, bu sabah devrim muhafizleri Donanması'na katılan bir diğer İHA;200 km'den fazla uçuş yarıçapına sahip olan bu İHA, 4 füze taşıma ve her türlü hava koşulunda görev yapma kabiliyetine sahiptir’diye ekledi.