General Selami: İslam Devrimi, emperyalistlerin güç dengesini bozdu

Katıldığı televizyon programında konuşan General Selami, İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki haklarına değinerek, 'Nükleer Anlaşma çerçevesinde haklarımız resmiyete tanınmazsa, kendi eylemlerimizi yapar ve bu konudaki blöf ve tehditlerden korkmayız' diye konuştu.

'Tetik Mekanizması'nı devreye sokarak bizde korku ve telaş yaratmaya çalışıyorlar' diyen General Selami, 'Emin olun bu mekanizmadan hiçbir kurşun atılmayacak, zira ABD bu hususta tamamen yalnız kalmış ve biz de kendi çıkarlarımızı güçle koruruz. Bu siyasi bir adımdır ve ABD'liler bu siyasi adıma kesinlikle yenilgiye uğrayacaklardır' değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalıların General Süleymani'yi şehit ettiklerinde bütün dünyanın onlara itiraz ettiğinin altını çizen General Süleymani, 'Amerikalılar General Süleymani'ye suikast düzenledikleri için İran halkının zor intikamını görecekler ve bu da emperyalist sistemin ortadan kaldırılması ile mümkün olacaktır' diye belirtti.

Bazı Arap ülkelerin İsrail rejimiile ilişkilerini normalleştirme kararı aldıklarına dikkati çeken General Süleymani, 'ABD ve bazı Arap ülkelerin bu eylemi, bölge halklarının nefretini kazanmıştır. Kuşkusuz ABD siyasi nüfuzunu kaybetmiş ve İran silah ambrgosu konusunda Avrupalıların bile desteğini alamadılar. Bu da bu ülkenin gücünü kaybettiğini ve her geçen gün daha da zayıfladığını kanıtlamaktadır' ifadesini kullandı.

General Süleymani, 'General Süleymani'nin şehadeti, ABD siyasi sistemi ile emperyalist sistemine son vermelidir, zira birkaç asker veya bir noktada bir büyükelçiyi öldürmek, adilane bir yol değildir' diye ekledi.

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