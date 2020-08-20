General Hatemi: İran silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarının yüzde 90’ı ülke içinden temin edilmektedir

İran Savunma Sanayinin yeni ürünlerinin tanıtımında açıklamada bulunan General Hatemi, son 40 yılda İran Savunma sanayi ilerlemesinin hiçbir dönemle kıyaslanamayacağını söyledi.

Savunma sanayinin ülkenin askeri kurumları ve ülkenin bağımsızlığının temeli olduğunu ifade eden General Hatemi, devrim öncesi bu alanda sadece 30 dalda ürünlerin üretildiğini fakat bu rakamın bugün 770 dala ulaştığını söyledi.

Son 7 yılda özellikle havacılık sanayinde ciddi ilerlemeler sağlandığını ifade eden General Hatemi, bu alanda Koser savaş uçaklarının üretim hattının faaliyete başladığını ve 3 savaş uçağının tamamlandığını ve yılsonuna kadar 3 uçağın daha tamamlanacağını söyledi.

Yasın eğitim uçağının planlanıp yapıldığını ve şu an test uçuş aşamasına geldiğini ifade eden General Hatemi, bu uçakların tamamlanmadı ile İran’ın eğitim uçuş zincirinin tamamlanacağını söyledi.

General Hatemi, Ouc yerli jet uçak motorunun tüm aşamalarının tamamlandığını ve bugünden itibaren seri üretimine başlanacağını ifade eden General Hatemi, ileri ülkelerde kullanılan İHA’ların motorları olan Ceheş 700 motorunun da tamamlandığını ve tanıtılacağını söyledi.

General Hatemi, deniz kruz füzelerinin yapımında da Şehit Ebu Mehdi isimli 100 km mesafeye sahip füzeler üretildiğini söyledi.

General Hatemi, katı yakıtla çalışan balistik füzeler alanında 1400 km’ye fırlatılabilen füzeler üretildiğini belirterek, İran’ın uzay sanayi alanında ciddi başarılar elde ettiğini ve uydu fırlatma kapasitesini genişlettiğini söyledi.

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2012