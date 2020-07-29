İlk kez İran’ın balistik füzeleri yerin altından fırlatıldı

İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Gücü Komutanı General Emir Ali Hacizade yaptığı açıklamada, mevcut imkanlarla Fars körfezi, umman denizi ve Hint Okyanusunun her hangi bir noktasında düşmanın her hangi bir hedefini imha edebileceklerini söyledi.

Dün sabahtan bu yana Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazında düzenlenen Büyük Peygamber (14) ortak tatbikatı hakkında bilgi veren General Hacizade, tatbikatta dünyada ilk kez yer altından balistik füze fırlatıldığını söyledi.

Hacizade, tatbikatta, füzelerin bilinen teçhizatlar olmaksızın yeri yararak, daha önce belirtilen hedefleri imha ettiklerini söyledi.

Hacizade tatbikatta ayrıca radarda görünmeyen füzelerle hedeflerin imha edildiğini ve ayrıca İHA’larla uzak mesafeden hedeflerin imha edildiğini söyledi.

Hacizade imha edilen hedefler arasına ABD uçak gemisinin maketinin de bulunduğunu söyledi.

Tatbikatta savaş uçakların da kullanıldığını ifade eden Hacizade, savaş uçaklarından atılan füzelerle uzak mesafelerdeki hedefhttps://twitter.com/Irna_Turkishleri imha ettiklerini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012