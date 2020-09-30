İnsansız Hava Aracı Sanayinde İran dünyanın ilk 5 ülkesi arasındadır

Direniş, İsar ve Zafer Müzesine Kiyan İntihar İHA’nın maketini verme töreninde konuşan Hasan Nejad, İranlı uzmanların çabaları ile bu başarının sağlandığını belirtti.

Hasan Nejad, İran yapımı IHA’ların yapımında kullanılan hiçbir bölümün ithal olmadığını belirterek, ‘’ İran yapımı IHA’lar intihar, savaş ve bilgi alma kabiliyetlerine sahiptir. Bunların uçuş menzili 200 km ve 18 bin feet’tir ve 10 saat sürekli uçabilme kabiliyetine sahiptirler. ‘’ dedi.

İran’ın kullandığı IHA’ların çeşitli modelleri olduğunu ifade eden Hasan Nejad, bugün farklı kullanım amaçları ile 12 farklı model IHA’nın kullanıldığını söyledi.

İran IHA’ları ile kuzey doğu, batı ve güney batı sınırlarının korunduğunu ifade eden Hasan Nejad, İran Kara Kuvvetleri IHA bölüğünün 10 sene önce oluştuğunu ve farklı yeteneklerle ülke savunmasına hazır olduğunu söyledi.

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2012