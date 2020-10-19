Savunma Bakanı: Savunma ihtiyaçlarımızın yüzde 90'ını ülke içinde üretiyoruz

Bir televizyon kanalındaki programa katılan General Hatemi, burada yaptığı açıklamada, 'Bugün dünyada önemli füze gücüyüz. Kara kuvvetler açısından da en büyük tank, zırhlı araç, top, havan topu, roket fırlatıcı, tanksavar ve Rad, Tufan ve Aras isimli zırhlı araçlar gibi tüm kara savunma teçhizatına sahibiz' dedi.

Hava sektöründe de dünyanın önde gelen ülkelerinden olduklarına dikkati çeken General Hatemi, 'İnsansız hava araçları ve dronlar konusunda da güçlüyüz. hava savunma sisteminde kullanılan türlü radar, telsiz ve diğer cihazları yüksek, orta ve alt düzeylerde başarı ile denedik ve geniş çaplı silah ve teçhizatları elimizde bulunduruyoruz' değerlendirmesini yaptı.

General Hatemi, 'Radar sektöründe de diğerlerine ihtiyaç duymayacak ve kendi kendimize yeter seviyedeyiz. Hiç abartısız dünyanın en iyi 6 dron ve İHA gücünden biriyiz. Bir fuar düzenleyerek her türlü İHA ve dronu görücüye çıkardık. Ayrıca bu alanda ihracat yapma gücü ve kabiliyetimiz de mevcut' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish