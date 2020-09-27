Tahran, İRNA- İran Ordusu Kara Kuvvetleri, 7 yeni ürününü görücüye çıkardı. Bunlar akıllı robot, taktikle çalışan araç, İHA piston motorları, kurtarıcı robot, iletişim sistemi ve ileri teknolojili askeri araçtan oluştu. Fotoğrafçı:Ahmet Moinicem
Tahran, İRNA- İran Ordusu Kara Kuvvetleri, 7 yeni ürününü görücüye çıkardı. Bunlar akıllı robot, taktikle çalışan araç, İHA piston motorları, kurtarıcı robot, iletişim sistemi ve ileri teknolojili askeri araçtan oluştu. Fotoğrafçı:Ahmet Moinicem
yorumunuz