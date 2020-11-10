Gelecek yıl yörüngeye insansı robot göndereceğiz

Nihai hedeflerinin insanın uzaya gönderilmesi olduğuna değinen Ümmi 'Günüzmüde insanı uzaya gönderebilen ülkeler, teknoloji dünyasnın süpergücü sayılır. Halihazırda İranlı bilim adamlarınca tasarlanıp üretilen insanı robotu uzaya göndererek, insanın uzaya gönderilmesi aşamasında büyük ilerleme kaydeceğiz' dedi.

Hava ve Uzay Araştırma Merkezi'nin büyük hedefleri olduğuna dikkati çeken Ümmi, 2025 yılına kadar yörüngeye insan göndermeyi hedeflediklerini ve bu hedefe ulaşmak için gerekli teknolojinin çok ileri olduğunu ifade etti.

Şimdiye kadar uzaya insan gödermek için 8 aşamadada faaliyet yürüttüklerini dile getiren Ümmi, '9. aşamada insansı robotu uzaya göndereceğiz. Koşullar elverirse bunu gelecek yılın başlarında gerçekleştirmeyi düşünüyoruz' diye ekledi.

İnsansı robot, vücut şekli insan vücuduna benzemek üzere üretilen robottur. İnsansı bir tasarımın kullanılması; insanların kullandığı aletler ve çevreyle iletişim, deneysel amaçlar(çift ayaklı hareket konusunun geliştirilmesi gibi) gibi fonksiyonel amaçlar veya farklı amaçlar için olabilir. Genel olarak insansı robotlar bir baş, gövde, iki kol ve iki bacağa sahiptir. Bazı insansı robotlar insan vücudunun yalnızca bir kısmı model alınarak yapılmış olabilir, sadece bel üstü gibi. Bazı insansı robotlar, ağız ve gözlergibi uzuvlara sahip, yüz ifadeleri üretme yeteneği olan gelişmiş kafalara sahip olabilirler. Özellikle görünümsel ve özelliksel olarak insanlara benzemeleri için yapılmış robotlara android adı verilir.

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