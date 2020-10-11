İran, İslam ülkeleri arasında hava ve uzay alanında ilk sırada

İRNA'ya konuşan Ümmi, bu haftanın Dünya Uzay Haftası olarak adlandırılmasının İran'ın gurur kaynaklarından olduğunu ifade ederek, 'ABD, Rusya ve İran tarafından BM'de verilen öneriler arasında İran'ın Dünya Uzay Haftası önerisi kabul edildi' dedi.

İran Hava ve Uzay Araştırma Merkezi'nin dünyanın en iyi 20 uzay araştırma merkezlerinden biri olduğuna değinen Ümmi, İran'ın İslam ülkeleri arasında hava ve uzay sektöründe ilk sırada, dünyada ise 13. konumda olduğunu belirtti.

Gelecek 20 yıl içinde uzay teknolojileri olmadan yaşamanın imkansız olduğunu kaydeden Ümmi, 'Şerif Teknik Üniversitesi araştırmacıları tarafından tasarlanıp üretilen Şerif Sat uydusu gibi uydular üretmeyi başardık' ifadesini kullandı.

Şerif Sat'in yapım ve tasarımının 12 yıl sürdüğünü dile getiren Ümmi, 'Bu uydunun uzaya fırlatılışı, bizim için çok değerli bir testiydi. Ayrıca Peyam uydusunu uzaya fırlatan Simurg adlı uydu fırlatıcısının tasarımında büyük bir teknoloji kullanıldı' diye ekledi.

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