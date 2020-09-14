İran’ın ürettiği en gelişmiş uydunun teslim testleri tamamlandı

Azeri Cehromi yaptığı açıklamada, "Ulusal Bilgi Ağının Gelişmiş Ekipmanlarının Lokalizasyonu" sergisi çerçevesinde gerçekleştirilen teknoloji alanındaki başarıların açıklanması töreninde "Pars bir" uydusu ile ilgili deneylerin tamamlandığını duyurdu.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı,’Pars bir ülkede şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş uydu olduğunu ve Araştırma Enstitüsünün Başkanı bugün İran Uzay Araştırma Enstitüsü tarafından testlerin tamamlandığını ve bu uydunun son teslimini duyurdu.

Cehromi,Uydunun önümüzdeki hafta İran Uzay Ajansı'na teslim edileceğini belirterek bundan böyle İran Uzay Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacıların "Nahid 2"adlı telekomünikasyon uydusunu inşa etmeye odaklanacağını belirtti.

Pars bir uydusu, İran Uzay Araştırma Enstitüsü'nün en önemli projelerinden biri ve gece çekim yapmayı mümkün kılan görüntüleme uydusu sınıflarından biridir.