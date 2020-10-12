12 Eki 2020 13:35
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News Code: 84073251
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Sağlık Bakanı: Tüm ülkeler Dünya Sağlık Örgütü'ne korona ila mücadelede yardım etmelidir

Sağlık Bakanı: Tüm ülkeler Dünya Sağlık Örgütü'ne korona ila mücadelede yardım etmelidir

Tahran, İRNA- Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Said Nemeki, tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları Dünya Sağlık Örgütü liderliğine kesin destek sunmaya çağırdı

Video konferans şeklinde düzenlenen DSÖ Doğu Akdeniz 67. Bölgesel Toplantısı'nın açılış töreninde konuşan Nemeki, 'Korona pandemisi şiddetle bölgemizi sardı ve ulusal, bölgesel ve küresel anlamda birçok ders almamıza neden oldu. Daha güvenilir veriler, uzaktan tıp ve uzaktan eğitim hizmetlerini yeni dönemde sunmak için bilgi teknolojileri alanındaki altyapıyı güçlendirmemiz gerekiyor' dedi.

Nemeki, 'Tek taraflı tehditvari eylemler, bu hastalıkla mücadele etkin müdahalelerin yapılmasını önlediği gibi, genel olarak küresel hedeflerimize kapsamlı bölgesel taahhütlerimize erişmemizim de önüne geçebilir' diye ekledi.

Sağlık Bakanı Said Nemeki video konferans şeklinde düzenlenen DSÖ Doğu Akdeniz 67. Bölgesel Toplantısı'nın başkanı olarak açılış töreni konuşmasını gerçekleştirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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