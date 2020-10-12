Sağlık Bakanı: Tüm ülkeler Dünya Sağlık Örgütü'ne korona ila mücadelede yardım etmelidir

Video konferans şeklinde düzenlenen DSÖ Doğu Akdeniz 67. Bölgesel Toplantısı'nın açılış töreninde konuşan Nemeki, 'Korona pandemisi şiddetle bölgemizi sardı ve ulusal, bölgesel ve küresel anlamda birçok ders almamıza neden oldu. Daha güvenilir veriler, uzaktan tıp ve uzaktan eğitim hizmetlerini yeni dönemde sunmak için bilgi teknolojileri alanındaki altyapıyı güçlendirmemiz gerekiyor' dedi.

Nemeki, 'Tek taraflı tehditvari eylemler, bu hastalıkla mücadele etkin müdahalelerin yapılmasını önlediği gibi, genel olarak küresel hedeflerimize kapsamlı bölgesel taahhütlerimize erişmemizim de önüne geçebilir' diye ekledi.

Sağlık Bakanı Said Nemeki video konferans şeklinde düzenlenen DSÖ Doğu Akdeniz 67. Bölgesel Toplantısı'nın başkanı olarak açılış töreni konuşmasını gerçekleştirdi.

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