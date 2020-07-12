Sağlık Bakanı: Modern tıbbi malzeme alanında ihracatçı ülke konumuna geldik

Tahran'da video konferans yönetmiyle düzenlenen bir toplantıda konuşan Nemeki, uzman insan kaynakları sayesinde İran'ın bilig tabanlı şirketlerde kazanç sağlamayı başardığına değinerek, 'Geçen iki ayda korona sorununa rağmen tıbbi malzeme ithal eden bir ülkeden en modern tıbbi cihazları ihraç eden bir ülke haline geldik. Hatta korona salgınını kontrol etme alanınd dünyanın en zengin ülkelerini geride bıraktık' diye konuştu.

Yoğun bakım servisleri ve normal hastanelerde yapılan yatırımın korona kontrol altına alma konusunda İran'dan geride kalan ülkelerden kat kat üstün olduğunu söyleyen Nemeki, bunun sağlık bilimleri hocalarının büyük başarısındn kaynaklandığını ifade etti.