Sağlık Bakanı: İran koronavirüs aşısının üretim alanına girdi

Ülkedeki koronavirüs aşısı üretii konusunda çok etkin adımlar atıldığını belirten Nemeki, ‘Dört aydan beridir İranlı bilim adamlarının bu aşının yapımındaki faaliyetlerini yakından takip etmekteyim. Sonuçlar çok umut verici. Aşının hayvan üzerindeki testi başarıyla yapılmış ve yakında bu aşının insan üzerindeki klinik deneme aşaması başlayacak’ ifadesini kullandı.

Bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 860’e ve bu hastalığa yakalananların sayısı 225 bin kişiye yükseld 187 bin kişi ise iyileşti.

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