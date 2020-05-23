Sağlık Bakanı'ndan İslami ülkelerdeki mevkidaşlarına Ramazan Bayramı tebriği

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İslami ülkelerdeki meslektaşlarına hitaben tebrik mesajı gönderen Nemeki, 'Müslümanların büyük bayramı olan Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Ramazan Bayramı, Allah'ın rızasını kazanmak için isteklerden vazgeçmeyi hatılatıyor. Bu gün vefa, birlik, dostuk ve kardeşliğin yenilendiği gündür' ifadesini kullandı.

Nemeki açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Bu büyük İslami bayramı, korona salgınının ortak sorun ortaya çıkardığı bir ortamda kutluyoruz. Şimdi İslami ülkelerin daha fazla birlik içerisinde bu ortak soruna karşı koyarak, bu krize galip gelmelerinin zamanıdır.

Bu güzel bayramın bereketi sayesinde İslam dünyasının sağlık seviyesinin yükseltilmesi için iş birliğin artmasını umarım.'