İran Milli Yelkenli Tekne Takımı Dünya Yıldızlar Ligi'nde yarışacak

Dünya Yıldızlar Ligi'ne 2022 yılında katılarak bir ilke imza atacak Millilerimiz, yakında hazılıklarına başlayacak.

Bu ligin önemi, futbolda Dünya Kupası'nın önemi gibidir. Altın Kupa adı ile düzenlenecek yelkenli tekne yarışmasında dünyadan en iyi 56 tekneci milli takımları çerçevesinde madalya için yarışacak.

İran Milli Yelkenli Tekne Takımı oyuncusu Ahmed Ahmedi, İran kaptanı ve temsilcisi olarak bu yarışmalara katılma görüşmelerini yürüttü.

Böylece Millilerimi tarihinde ilk defa bu tür uluslararası etkinlikte yer alacaktır.

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