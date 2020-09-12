12 Eyl 2020 11:09
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2019 yılında İranlı kadın sporculardan 575 uluslararası madalya

2019 yılında İranlı kadın sporculardan 575 uluslararası madalya

Tahran, İRNA- Spor ve Gençlik Bakanlığı Kadın Sporu Koordinasyon Denetleme Ofisi Genel Müdürü Zehrasadat Musevi, 2019 yılında uluslararası yarışmalarda 575 madalya kazanıldığıba işaret ederek, 'Bu gurur verici gelişme, kadınlarımızın Asya ve dünya şampiyonalarında 47 kategoride çalışması sonucudur' dedi.

İRNA'ya konuşan Musevi, '77 uluslararası spor kuruluşuna üyelik, 182 sınır ötesi etkinliklğine gitmek ve 34 yabancı etkinlikliğe evsahipliği, kadın sporunun geçen yılki kazanımları arasında' diye konuştu.

Kadın sporunda 20 dünya kotasını elde ettiklerini dile getiren Musevi, 'Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7 kota, Paealimpik Oyunları'nda 10 kota ve 2020 Kış Olimpiyat Oyunları'nda 3 kota kazanımı, kadın sporumuzun diğer onurlandırıcı gelişmelerindendi. Ayrıca kadınların uluslararası arenadaki katılımının artırımı amacıyla 77 uluslararası spor kürsüsü düzenlendi' değerlendirmesinde bulundu.

Musevi, 'Kadınlarımız 2019 yılında 216 uluslararası yarışmaya katılmanın yanı sıra 34 uluslararası etkinliğe de evsahipliği yaptı' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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