2019 yılında İranlı kadın sporculardan 575 uluslararası madalya

İRNA'ya konuşan Musevi, '77 uluslararası spor kuruluşuna üyelik, 182 sınır ötesi etkinliklğine gitmek ve 34 yabancı etkinlikliğe evsahipliği, kadın sporunun geçen yılki kazanımları arasında' diye konuştu.

Kadın sporunda 20 dünya kotasını elde ettiklerini dile getiren Musevi, 'Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7 kota, Paealimpik Oyunları'nda 10 kota ve 2020 Kış Olimpiyat Oyunları'nda 3 kota kazanımı, kadın sporumuzun diğer onurlandırıcı gelişmelerindendi. Ayrıca kadınların uluslararası arenadaki katılımının artırımı amacıyla 77 uluslararası spor kürsüsü düzenlendi' değerlendirmesinde bulundu.

Musevi, 'Kadınlarımız 2019 yılında 216 uluslararası yarışmaya katılmanın yanı sıra 34 uluslararası etkinliğe de evsahipliği yaptı' diye ekledi.

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