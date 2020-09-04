Avrupa Voleybol Şampiyonlar liginde 4 İranlı sporcu vardır

Yaklaşık bir ay sonra başlayacak olan ligde 4 İranlı oyuncu vardı.

Milad Abedipur 2017 yılından bu yana Polonya’nı Eskra Belhatov takımı ile spor hayatına devam etmektedir. Abedipur takımın ana unsurlarındandır ve antremanlar döneminde de takımı ile birlikteydi.

Cevad Kerimi ve Emir Hüseyin İsfendyar bu sene Danimarka’nın Green Yard Mazik takımı ile karşılaşmalara katılacaklardır.

Bu iki oyuncu bu sene bu takıma transfer olmuşlardır. Bu iki oyuncu koronadan dolayı geçen haftaya kadar İran’da antremanlarını devam ediyorlardı.

19 yaş ve 204 cm boyudaki Emir Hüseyin Tohte de bu sene Slovenya ISH takımı ile sahalara olacaktır.

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2012