İran'ın kadın okçu, Olimpiyat Oyunları'nın kotasını kazanmak için Türkiye'de yarışacak

İRNA’ya konuşan Kirman Kültür ve Spor Kulübü Halkla İlişkiler Müdürü Sayid Kerayi, Dünya Federasyonu himayesinde kadın ve erkek Ricro ve Kampon dallarda Türkiye Açık Okçuluk Turnuvası 2-4 Ekim tarihleri ​​arasında Antalya'da düzenlenecek.Rad Academy'nin desteğiyle bu yarışmalara İran'dan dört okçu da katılacak.

kampların 8 aylık tatili ardınndan, Türkiye Açık Turnuvası, Dünya Erkek ve kadın Ricro ve Kampon dallarda dünya federasyonu himayesinde Antalya'da gerçekleştirilecek ve masrafları Akademi tarafından karşılanmak üzere İran'dan dört temsilci gönderilecek.

Ricro dalında, Zehra Şabani'nin antrenörlüğünü yaptığı Zehra Nemati ve Milad Veziri ve Kampon dalında Cebrail Ebadi'nin antrenörlüğünü yaptığı Hesamuddin Kevser ve Salih Palizban, Resul Cevan ile birlikte 1 Ekim'de Antalya'ya doğru yola çıkacaklar.