İranlı karateci Hindistan Sanal Karate Yarışmaları'nda 2 madalya kazandı

Düzenlediği basın toplantısınd konuşan Hakguyan, 'İran'ın bu yarışmalardaki tek temsilcisi olan İzedyari, Lutukan kategorisinde gümüş madalya, WKT yarışmalarında ise bronz madalya kazandı' dedi.

209-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen bu yarışmalara İran dahil Hindistan, Brezilya, İsveç, ABD, Güney Afrika, Irak, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş ve Pakistan'da 636 sporcunun katıldığına dikkati çeken Hakguyan, İran'ın yarışmaların sonunda takım olarak beşinci sırada yer aldığını dile getirdi.

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