20 Eyl 2020 15:16
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İranlı karateci Hindistan Sanal Karate Yarışmaları'nda 2 madalya kazandı

İranlı karateci Hindistan Sanal Karate Yarışmaları'nda 2 madalya kazandı

Keşm, İRNA- Keşm Spor ve Gençlik Kurumu Müdürü Celil Hakguyan, İran kadın karateci Periya İzedyari'nin Hindistan'da düzenlenen Sanal Karet Yarışmaları'nda 2 madalya sahibi olduğunu söyledi.

Düzenlediği basın toplantısınd konuşan Hakguyan, 'İran'ın bu yarışmalardaki tek temsilcisi olan İzedyari, Lutukan kategorisinde gümüş madalya, WKT yarışmalarında ise bronz madalya kazandı' dedi.

209-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen bu yarışmalara İran dahil Hindistan, Brezilya, İsveç, ABD, Güney Afrika, Irak, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş ve Pakistan'da 636 sporcunun katıldığına dikkati çeken Hakguyan, İran'ın yarışmaların sonunda takım olarak beşinci sırada yer aldığını dile getirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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