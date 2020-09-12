İran'da yaşayan yabancılara sunulan korona hizmetleri ücretsizdir

İRNA muhabirine konuşan Lari, 'İran'ın kalıcı sağlığa olan inancı, yabancı vatandaşlara verilen sağlık ve tedavi hizmetlerinin İran vatandaşlarına sunulan hizmetler gibi olmasına neden olmuş ve yetkililerimizin insani, dini değerler ile insanların onuruna yönelik iyi bakışları, bu gruba hizmet sunumunu devam ettirmektedir' diye belirtti.

Korona salgını ve ülkede kalıcı sağlık sisteminin oluşturulmasının önemine dikkati çeken Lari, 'Göçmenler de İranlılar gibi korona salgını ile ilgili sağlık hizmetlerinin kapsamına alınmış ve onlara bu hizmetler ücretsiz şekilde verilmektedir' diye konuştu.

Yabancı göçmenler arasında sağlık taraması yaptıklarını ve korona yönetim yönetmeliğinin bu gruba yönelik titizlikle uygulandığını ifade eden Lari, 'Uluslararası kuruluş ve örgütlerin bu grubun sağlık ihtiyaçlarına katkısının artırması için Mart ayından beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İran özel coğrafi konumu nedeniyle son 40 yılda başta Afganistan olmak üzere birçok ülkeden göçmene evsahipliği yapmaktadır. İstatistiklere göre 2-2.5 milyon yasadışı göçmen ülkemizde yaşamakatadır' diye ekledi.

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