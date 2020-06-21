İran, Afgan göçmenlere sağlık sigortası verilmesi alanında öncü

Kendi vatandaşlarına yaptığı gibi göçmenler için de kapsamlı sağlık sigortası hizmeti sunan nadir ülkelerden biri İrandır. İran'da yaşayan milyonlarca Afgan göçmenden biri olan ve doğuştan beri görme sorunu yaşan Ali Haşimi, görme sorunlarını çözmek için ailesine baskı oluşturacak ağır masraflar yapmak zorundaydı. O hatta çocuklarının okul ve yemek masrafının yeterli olması için düzenli doktor ve hastanelere uğramıyordu.

Güvensizlik nedeniyle ülkesini terk eden ve halihazırda İran'da yaşayan bir milyondan fazla Afgan ve Iraklı'dan biri olan Ali'nin eşi de tiroid hastalığına yakalandı ve ameliyat yapması gerekiyordu. Sağlık masrafları aniden arttı ve çocuğunun da işitme sorununun çözülmesi için ameliyat edilmesi gerekiyordu.

Ali, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Tahran Temsilciliği'ne giderek İran vatandaşlarının sahip olduğu sağlık sigortası ile eşdeğer olan bir sigortadan yararlanabileceğini öğrendi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İran hükümetinin iş birliği ile 2015 yılından beri uygulanan bu program çerçevesinde ameliyat, ilaçlar ve hasta bakımı gibi hastane masraflarının bir kısmı, sağlık sigortası kapsamında başvuruda bulunan kişiye verilmektedir.

Böylece Ali ile ailesi, İran genelinde yaşayan onbinlerce mülteci gibi, kredi alma, çocukları okula göndermeme veya onları çalıştırmak zorunda kalmak gibi olumsuz yöntemlere başvurmadan, ihtiyaç duydukları özel tedaviye kavuşmuş oldu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği İran Temsilcisi İvo Freeson da İran'ı bu kararından dolayı överek, uluslararası toplumu sağlık hizmetleri ve diğer temel hizmetleirn verilmesi için üzerine düşenleri yerine getirmeye çağırdı.

Freeson, 'İran toplumu ile devleti, 40 yıldır bu büyük mülteci nüfusa evsahipliği yapmanın ötesinde BM Mültecier Yüksek Komiserliği ile yapıcı iş birliği yapmaktadır' dedi.

İran'dan yasal olarak veya yasa dışı şekilde yaşayan Afgan göçmenler okulda ücretsiz olarak okuyabiliyor veya ayrımcılık olmadan sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Babar Beluç de İRNA muhabirine verdiği özel röportajda, İran İslam Cumhuriyeti'nin 40 yıldır Afgan mülteciler için eli bol şekilde evsahipliği yaptığını ve yapmaya devam ettiğini belirtti.

İRNA muhabirinin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin İran'ın Afgan mültecilere ilişkin nasıl bir politika izlediğine yönelik ne tür değerlendirme yaptığı sorusuna yanıt veren Beluç, 'Bir milyonu aşkın yasal şekilde İran'da ikamet een Afgan mülteci, hala İran'da yaşamaya devam ediyor' dedi.

Bu komiserliğin Afgan mültecilerin durumlarının iyileşmesi için nasıl bir rol oynadığı ile ilgili soruya Beluç, 'BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin mültecilere ilişkin kapsamlı ve ilerici politikaları devam ettirmesini ve gönüllü dönüş gibi çözüm yollarının kolaylaştırılmasını destekliyor' diye yanıt verdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin İran, Afganistan ve Pakistan'a bu hususta uluslararası yardım ve dayanışmaya devam ettiğine dikkati çeken Beluç, '40 yıldır çoğunluğu İran ve Pakistan olmak üzere 2.7 milyon Afgan, kendi ülkeleri dışında mülteci olarak yaşıyor. 2.7 milyon mülteci Afgan'ın yaklaşık yüzde 90'ına evsahipliği yapan İran ile Pakistan, kendi ekonomik ve ticari sistemlerinde geniş çaplı baskılarla karşı karşıyadır.

Korna salgını nedeniyle özellikle İran'ın ekonomik tehditlerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Beluç, bütün bunlara rağmen Afganistan, Pakistn ve İran'ın koordineli çalıştığını ve uluslararası desteğe de şiddetle ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

İran'ın mültecilere ücretsiz korona testi yaptırma kararına da değinen Beluç, 'Buna ilaveten İran'da otomatik olarak tüm mülteciler, İran vatandaşları gibi sürekli sağlık sistemi ve hizmetlerinden yararlanabiliyor' diye ekledi.