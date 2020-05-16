16 May 2020 23:16
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Koronaya yakalanan İran'daki yabancı uyrukluların tedavisi ücretsizdir

Koronaya yakalanan İran'daki yabancı uyrukluların tedavisi ücretsizdir

Tahran, İRNA- İçişleri Bakanlığı Yabancılar ve Yabancı Kökenli Göçmen İşleri Genel Müdürü Mehdi Mahmudi, İran'ın korona salgını sırasında Afgan uyruklulara yönelik sunduğu hizmetlere işaret ederek, 'Koronaya yakalanan İran'daki yabancı uyrukluların İran'ın bütün hastanelerindeki tedavisi ücretsizdir' dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kamu sağlığının korunması için yardımların devam ettiğinin altını çizerek, 'İran İslam Cumhuriyeti'nin politikası, İranlı vatandaşlarla İran'da yaşayan yabancı uyruklular arasında sağlık hizmet ve bakımlarının sunma konusunda her türlü ayrımı önlemektir. Yabancılara ücretsiz tedavi hizmetlerinin sunulması, Korona ile Mücadele Ulusal Kurulu'nun kararı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin vurgulamaları doğrultusunda yapılmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Şubat ayının sonlarında koronavirüsü salgınının baş göstermesinden bu yana İran'da mukim Afgan vatandaşlar arasında dezenfektan, maske ve eldiven gibi sağlık ve tıbbi malzemelerinin dağıtıldığına dikkati çeken Mahmudi, 'Bu süre boyunca İran'ın çeşitli şehirlerinde yaşayan 6 bin civarında aileye maske, gözlük, eldiven, önlük, sabun gibi kişisek koruma malzemelerinin yanı sıra nakit yardımlar da yapılmıştır' diye ekledi.

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