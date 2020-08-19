19 Ağu 2020 09:03
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News Code: 83913949
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500 bin yabancı göçmen İran'da ücretsiz eğitim görmektedir

500 bin yabancı göçmen İran'da ücretsiz eğitim görmektedir

Tahran, İRNA- Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhsin Haci Mirzayi, 'İran'da İranlı ve yabancı öğrenciler için eğitim imkanları eşittir ve dünyada mali destek almadan yarım milyondan fazla yabancı göçmene eğitim hizmetleri veren tek ülkeyiz' dedi.

Yabancı vatandaşların aileleri yakın geçmişe kadar okullara kayır yaptıktan sonra çocuklarının eğitimleri ile ilgili kaygı duyuyorlardı, zira o dönemde başta Afgan göçmenler olmak üzere yabancılar, ülkemizde ikamet ruhsatları ve gerekli belgelere sahip olmaları konusunda büyük engellerle karşı karşıya kalıyorlardı.

Ancak halihazırda Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, yabancı göçmen öğrencilere eğitim fırsat ve olanaklarını sunmuştur. Aslında başta Afganlar olmak üzere yabancı öğrencilerin İran okullarında eğitim fırsatı elde etmeleri 2014 yılında İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin talimatları ile mümkün oldu.

Halihazırda çoğunluğu Afgan öğrencilerdne oluşmak üzere 560 bin yabancı göçmen öğrenci İran okullarında öğrenimlerine devam etmektedir.

İran islam Cumhuriyeti, yabancı göçmen öğrencilerin okullarda eğitim görmesine sıcak bakıyor ve yeni öğrenim yılının başlaması ile yine onlara bu fırsat doğacaktır.

İslam İnkılabı Rehberi açıkça yabancı göçmen öğrencilerin okullarda ayrımcılığa maruz kalmalaları gerektiğinin altını çizerek hatta yasa dışı olarak İran'da ikamet etseler bile hiçbir Afgan çocuğunun İran okullarında eğitim görmekten yoksun kalmaması gerektiğini ifade etmiştir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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