İran tıbbi yardımı Afganistan'ın Belh kentine ulaştı

Afganistan'ın Sesi (AVA) haber ajansının kuzey Afganistan'dan bildirdiğine göre, 60 bin maske ve 1.100 parça tıbbi giysiden oluşan sevkiyat, Mezar-ı Şerif’teki hastanelere korona ile mücadele etmek için dağıtılacak.

İran’ın Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Hasan Yehyevi sağlık yardımı bağışı sırasında’İran hükümeti ve halkı adına, Belh'ın sağlık görevlilerine tüm kuzey halkına ulaşması için sağlık yardımı sağlamakla görevliyim’ifade etti.

İran’ın Mezar-ı Şerif Başkonsolosu,İran'ın korona günlerinde şimdiye kadar Kabil ve Herat'a yardımlarından üç sevkiyatını gönderdiğini ve dördüncü sevkiyatın ilk kez Belh'a ulaştığını sözlerine ekledi.

Yehyevi,’Koronavirüs salgını, tüm ülkelerin ve milletlerin bu virüsü ortadan kaldırmak için birlikte mücadele etmesini gerektiriyor’ diye belirtti.

Afganistan Hükümeti adına Belh Vali Yardımcısı Muhammad Beşir Tohidi, dost ve kardeş ülke İran’a teşekkür ederek’İran, tüm sorunlarına rağmen Afganistan halkını unutmadı ve onlara teşekkür ediyoruz ve bu yardım yakında halka ulaştırılacaktır’dedi.

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