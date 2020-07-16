Tahran ve Kabil, Genel İşbirliği Anlaşmasının nihaileşmesi için anlaştı

Irakçi, Kabil’de yaptığı açıklamada, iki ülke stratejik anlaşmasının sadece bir senetten ibaret olmadığını zira Afganistan’ın özel durumda olduğunu, o ülkede barış sürecinin başladığını ve işbirliği anlaşmasının bu şartlarda imzalanmasının İran’ın Afganistan’a ve yapılan müzakerelere tam desteğinin göstergesi olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki su konusuna değinen Irakçi, ‘’Biz su konusunu her iki tarafın da yararlanacağını bir hususa dönüştürmeliyiz, su meselesi kavga yerine işbirliğine dönüşmeli, bu konu dolayısıyla ortak istihdam sağlanmalı ve sonucundan da iki taraf yararlanmalı. ‘’ dedi.

Irakçi, anlaşma ile ilgili 5 komite oluşturulduğunnu ve birinci komitenin su komitesi olduğunu belirterek, savunma-güvenlik ve ekonomik komitenin incelenme aşamasında oluğunu belirtti.

Müzakerelerin başlanması için Afganistan ile anlaşmaya varıldığını ifade eden Irakçi, anlaşmanın 3 ay içinde hazırlanması yönünde anlaşma sağlandığını söyledi.

Bölgedeki güvenliğin bir bütün olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Irakçi, Afgannistan’ın barış ve istikrarının İran’ın barış ve istikrarı olduğunu belirtti.

İran’ın tarih boyunda Afgan halkı ve devletinin yanında olduğunu ifade eden Irakçi, Afganistan’daki barış ve istikrarın da bölgesel tek bir tutuma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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2012