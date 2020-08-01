İran'ın iradesi, Afganistan'la ilişkileri geliştirmeye dönüktür

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Gani'yi yeniden Afganistan cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ettikten sonra Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasının bölgenin barış ve istikrarı demek olduğuna değinerek, 'İran İslm Cumhuriyeti daima Afganistan hükümeti ile halkının yanında barış ve istikrar için varlık göstermiş ve Afganistan devletinin de barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çalışmalardaki rolünün İran için önemli olduğu görüşündedir' diye belirtti.

İran-Afganistan Kapsamlı İşbirliği Anlaşması'nın bir an önce tamamlanmasını umduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Korona salgınından kaynaklı durum müsaade ederse, önümüzdeki aylarda önemli bir yü yüze görüşme yaparak bu anlaşmayı Tahran'da imzalamakla birlikte Haf-Herat demiryolu hattının açılışının da iki ülkenin dostane ilişkilerinde tarihi gelişme olarak kaydebiliriz' diye konuştu.

Afganistan'da geçici ateşkesin sağlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ruhani, 'İran her daim Afganistan devletinin öncülüğündeki barış sürecini desteklemiş ve umarız Afgan gruplar arasındaki diyaloglar, yasal hükümeti önderliğinde ve tüm siyasi gruplarla Taliban örgütünü kapsayacak şekilde Anaysa temelinde sonuçlanır' değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan Cumhurbaşkanı'nın ülkesinde koronayı kontrol altına aldıklarına yönelik açıklamalarından memnuniyet duyan Ruhani, 'İran korona ile mücadele yolunda Afganistan devleti ile halkının yanında saf tutmuş ve bu yönde herhangi bir yardımı sunmaktan geri durmayız' diye ekledi.

Çabahar Limanı iyi bir hızla canlanmaktadır

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'ın Afganisan devleti ile halkına ve özellikle İran'da yaşayan Afgan göçmenlere korona ile mücadelede sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini belirterek, 'Bazı araştırmalarımıza göre ülkemizdeki korona salgını kontrol edilmeye başlamış. İki ülke özel sektörleri birbirii ile iletişim sürecini iyice tanımışlardır. Çabahar Limanı hızla gelişmekte ve İran-Afganistan ekonomik ilişkilerinin bu kapasiteyi kullanarak güçlenmesini umuyoruz' dedi.

İran'ın Afganistan barış süreci ile ilgili çabalarını desteklemesi konusunda gösterdiği ilkesel duruşlarından dolayı memnuniyetini dile getiren Gani, 'İran'ın barış sürecini desteklemesinin hem Afganistan halkı ve hem dünya ve bölge halkı için daha fala barış ve güvenlik kazandırmasını umuyoruz' diye ekledi.

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