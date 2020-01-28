ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, bu ülkede barış ve istikrar sürecini hızlandırır

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA) Başkanı Tadamiçi Yamamoto ile bir araya gelen Vilayeti, Afganistan'da seçimlerin düzenlendiğine işaret ederek, bu ülkede tüm grupların ve halkla hükümetin birlik olması gerektiğini belirtti.

İran'ın Afganistan'da her daim barış ve istikrarın sağlanmasını desteklediğini ifade eden Vilayeti, 'Kuşkusuz bu ülkede barış ve istikrar ile ilgili meseleler, Afganistan hükümetinin yönetiminde halkın istekleri doğrultusunda yürütülmelidir. Ayrıca ABD'nin Afganistan ve bölge için kurduğu komplolar nedeniyle BM'den bu konuda daha etkin bir rol oynamasını bekliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Başta ABD olmak üzere saldırgan ve mütecaviz ülkelerin müdahaleleri olmaması durumunda Afganistan'da barış ve istikrar sürecinin hızlanacağına değinen İranlı yetkili, 'Amerikalılar'ın Afganistan'dan çekilmesi halinde kültürlü ve siyasi büyüklüğe ulaşmış Afgan halkı, kendi kaderlerini belirleyebilir. Bu ülkenin en büyük sorunu ABD gibi müdahaleci ülkelerdir' diye konuştu.

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA) Başkanı Tadamiçi Yamamoto da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Afganistan'da sorunların çözümünde oynadığı olumlu rollerden dolayı teşekkürlerini sundu.

İran'ın bölgede etkin rolüne değinin Yamamoto, ülkemizin Afganistan barış sürecinde daha aktif olmasını ve BM ile iş birliğini yapmasını istediklerini ifade etti.