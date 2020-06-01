İran her zaman Afganistan hükümeti ile halkının yanındadır

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Afgan mevkidaşı Muhammed Eşref Gani ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Ruhani, Gani'ye cumhurbaşkanı seçildiği için tebriklerini ileterek, Afganistan'daki siyasi gruplar arasında yapılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu ve hükümet ile Yüksek Uzlaşma Kurulu'nun tüm unsurlarının çabalarıyla Afganistan'da daha fazla barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasını umduklarını dile getirdi.

İran'ın korona ile mücadeledeki önlem ve başarılarından ve Afgan mültecilere ücretsiz sağlık hizmetlerinin sağlanmasından söz eden Ruhani, ‘Aynı süreç, korona ile mücadelede Afgan kardeşlerimize sağlık hizmetleri sunulmasıyla da devam edecek’ ifadesini kullandı.

Ruhani, İran’ın politikasının başta Afganistan olmak üzere tüm komşularla kardeşçe ve dostça ilişkiler ve iş birliği geliştirmek olduğunu belirterek, ‘İstikrar ve güvenliğimizi geliştirmeyi, Afganistan'da istikrar ve güvenliğin genişlemesinin doğrultusunda olduğunu düşünüyorüz, grup farklılıklarının ilkeler çerçevesinde müzakere yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz ve bu doğrultuda her zaman Afganistan hükümeti ve halkı ile birlikteyiz’ diye konuştu.

İran ve Afganistan arasındaki ikili ilişkilerin ilerleme yolunda olduğunu kaydeden Ruhani, ’İki ülke arasındaki en önemli ekonomik projelerden biri olan Haf-Herat demiryolu dahil aramızdaki anlaşmaların ve projelerin uygulanmasını hızlandırmak için çalışmalıyız’ diye belirtti.

Ruhani, ’Önümüzdeki yıl Çabahar-Zahidan demiryolu projesinin tamamlanması ve başlatılması, bölgedeki malların taşınmasında olumlu bir değişiklik yaratabilir’diye ekledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, korona ile mücadelede İran halkı ile hükümetine sağlık ve başarılar dilediklerini belirterek, İran'daki Afgan mültecilere sağlanan yardım ve tıbbi hizmetlerin değerli olduğunu ve bunlardan dolayı İran hükümetini ve halkını teşekkür etti.

İran’ın bölgenin istikrarı ve güvenliği konusundaki yapıcı rolüne atıfta bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı, İran'a Afganistan'daki barış ve diyalog sürecini destekleme talebinde bulundu.

İran ve Afganistan arasında çeşitli alanlarda gelişen ilişkilere değinen Gani, iki ülke yetkililerinin çabalarıyla ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da genişlemesine tanık olunabileceğini ifade ederek, 'İki ülke arasındaki dostane ve kardeş ilişkiler mevcut. İran ve Afganistan Cumhurbaşkanları, her iki ülkenin çıkarlarını sağlamak için Tahran-Kabil ilişkilerinin kapsamlı gelişimi ve güçlendirilmesi için çalışma ihtiyacını vurguluyoru' diye ekledi.