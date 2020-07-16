İran- Afganistan ikili ilişkilerin gelişmesi için istişarelerde bulundu

Görüşmede taraflar ikili ilişkiler, Afganistan’da barış süreci ve uluslararası ve bölgesel sorunlar hakkında görüştü.

Korona sonrası mevcut sorunlar, ikili ve çoklu ekonomik ilişkiler özellikle Çabahar limanında işbirliği ve Orta Asya Transit yolu gündeme gelen diğer konulardı.

Görüşmede taraflar Genel İşbirliği Senedinin nihaileşmesi için bir yol haritası ve zaman diliminde anlaşmaya vardılar ve bunun 3 ay zarfından nihaileşmesi hususunda anlaştılar.

Irakçi görüşmede İran’ın bir kez daha Afganistan hükümeti yönlendirmesi ile barış sürecine desteğini yinelediğini belirterek, Afganlı gruplar arasında görüşmelerin bir an önce başlaması temennisinde bulundu.

Irakçi, 40 sene savaş sonrası Afgan halkının demokratik kazanımlarının ve Anayasasının korunmasına vurgu yaparak, Afganistan ile komşularının ortak kaygı ve menfaatleri ve kolaylaştırıcı rolleri gözetilerek İran’ın Afganistan Barış Sürecini ilerletmeye hazır olduğunu belirtti.

Irakçi ve Etmer görüşmesinde taraflar ilişkilerin gelişmesi yolları ve anlaşmaların uygulanmasını incelediler.

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