Afganistan'dan İran'a koronalı Afgan göçmenleri tedavi ettiği için teşekkür

Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İran'n Afgan göçmenlere hümaniter şekilde davrandığı için bu ülkeye teşekkürlerimizi sunarız. İran'ın bütün eylemleri ve özellikle bu ülke Cumhurbaşkanı'nın İran kamu hastanelerinde Afgan göçmenlere ücretsiz tedavi hizmetleri sağladığı nedeniyle büüyk mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz' denildi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, tırların geçiş yapmalarının kolaylaştırılması ve yoksul bölgelerde göçmenlere gerekli sağlık malzemelerinin sunulması, İran'ın yaptığı diğer işlerden olarak Afganistan'da tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır.

Afganistan Göçmen İşleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülbasit Ensari ise bu haberi yalanlayarak sadece 16 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Afganistan yetkilileri ile basını, İran'ın koronalı Afgan hastalara ücretsiz tedavi hizmet kararı aldığını belirtmişti.

Afganistan Göçmen İşleri Bakanlığı da İran'ı ülkede yaşayan Afgan göçmenlere verdiği tedavi ve eğitim hizmeleti için takdir etti.

Kabul'da yayınlanan Kabul Sabahı gazetesinin haberine göre, İran'da 2.5 milyon Afgan göçmenin yaşadığı için korona virüsünün yayılması Afganistan ve Afganlar için de endişe vericidir.

Gazete ayrıca Afgan göçmenlerin ülkelerine dönmelerinin korona virüsünün yayılmasından beri arttığını ve günlük ortalama 16 bin Afgan göçmenin Herat'taki İslam Kale sınır kapısından ülkeye giriş yaptığı yazdı.

Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği de İran'da yerleşik Afgan göçmenlerin ücretsiz sağlık hizmetlerine erişiminin takdire şayan olduğunu açıkladı.