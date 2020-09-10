Müslümanların kutsalarına saldırı, batının İsam karşısıdaki acizliğidir

Karikatürlerin yayımlanması sonrası İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, yayınladığı mesajında bir Fransız derginin Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapmasını kınadı.

Ayetullah Hamennei’nin mesajında bu cümleler yer almaktaydı: Fransız bir derginin Resul'i Ekrem'in kutsal ve aydınlık çehresine hakareti, bir kez daha Batı dünyasının İslam'a ve Müslüman toplumuna karşı siyasi ve kültürel araçlarının şer dolu kin ve inadını açığa çıkardı. Bazı Fransız politikacılarının özgür ifade bahanesi ile bu büyük suçu kınamaması, tamamen yanlış ve halkı kandırmaya yöneliktir. Siyonistlerin ve emperyalist devletlerin derinden anti İslam politikalar gütmesi, ara sıra yaşanan bu tür düşmanca hareketlerin nedenidir.

Bu dönemde böyle bir hareketin yapılması, Batı Asya halkları ile devletlerini ABD ve Siyonist Rejimi'n bu bölge için tasarladıkları şom komplolarından uzaklaştırma amacı da taşıyabilir. Batı Asya başta olmak üzere müslüman halklar, bu kritik bölgenin meselelerinde aklıselimini korumakla birlikte, Batılı politikaların İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlıkları asla unutmamalıdır.'

Bu ihanet dolu eylem uzmanlara göre, yıllardan beri Amerika, Uluslararası Siyonizm ve Batı Cephesinin İslam kültürü karşısında ve İslam korkusu yayma politikalarının bir tezahürüdür.

Şüphesiz İslam ası altında terörist grupların oluşturulması, İslam Peygamberine defalarca hakaret dolu yayınlar yayımlanması, İslam’ın birlik ve rahmet yüzünü karalamak, Kuran-i Kerim’e hakaret ve bu yönde filmler, animasyonlar yapılması sözde kültürel kisve altında yapılmaktadır. Bunların yanında siyasi, ekonomik ve askeri yöntemler kullanılarak, terör, ambargo, tehdit, savaş, sözde barış ve yüzyıl anlaşması gibi anlaşmalarla Müslümanların ilerlemesinin durdurulması ve İslam’ın barış ve dostluk mesajının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

İfade özgürlüğünü savunduğunu iddia eden Macron'un, geçen hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hizbullah'ın meclisteki grubunun lideri Muhammed Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yazan Le Figaro gazetesi muhabirini kameraların önünde azarlaması tepki toplamıştı.

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2012