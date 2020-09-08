İslam İnkılabı Rehberi, Fransız derginin Hz. Muhammed'e hakaretini kınadı

Ayetullah Hamanei Eserlerini Koruma ve Yayma Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, İslam İnkılabı Rehberi yayınladığı mesajında Fransız Charlie Hebdo dersinin Hz. Muhammed'e hakaretini kınadı.

Ayetullah Hamanei'nin yazılı mesajı şu şekildedir:

'Allah'ın adı ile

Fransız bir derginin Resul'i Ekrem'in kutsal ve aydınlık çehresine hakareti, bir kez daha Batı dünyasının İslam'a ve müslüman toplumuna karşı siyasi ve kültürel araçlarının şer dolu kin ve inadını açığa çıkardı. Bazı Ftansız politikacılarının özgür ifade bahanesi ile bu büyük suçu kınamaması, tamamen yanlış ve halkı kandırmaya yöneliktir. Siyonistlerin ve emperyalist devletlerin derinden anti İslam politikalar gütmesi, ara sıra yaşanan bu tür düşmanca hareketlerin nedenidir.

Bu dönemde böyle bir hareketin yapılması, Batı Asya halkları ile devletlerini ABD ve Siyonist Rejimi'n bu bölge için tasarladıkları şom komplolarından uzaklaştırma amacı da taşıyabilir. Batı Asya başta olmak üzere müslüman halklar, bu kritik bölgenin meselelerinde aklıselimini korumakla birlikte, Batılı politikaların İslam'a ve müslümanlara karşı düşmanlıkları asla unutmamalıdır.'

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