İran Yargı Erki İnsan Hakları Kurumu: Fransız derginin utanç verici yaptığı modern cahiliyetin göstergesidir

Kurum tarafından yapılan açıklamada, sözde böyle modernitenin insani değerlerle dalga geçtiüi, hürriyet kavramını kıt algısında esir ettiği ve her gün hürriyet bahanesi ile terörist gruplara destek verdiğini belirterek, bu hürriyet algısının milyonlarca insanın kutsallarına saldırıyı görmezden geldiğini ve aynı anda ABD zorbalığına ve azami baskı politikasına boyun eğerek milyonlarca kişinin serbest ekonomik faaliyetlerini engellediği ve hatta ilaç gibi temel gereksinimlere ulaşma yollarını da kısıtladığını belirtti.

Açıklamada, Fransız derginin yaptığının insan hakları bildirgesine aykırı olduğu gibi Fransa basın kanununun 32. Maddesine de aykırı olduğu ifade edildi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de dün yaptığı açıklamada, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’e hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasını şiddetle kınadı.

Hatibzade, yaptığı açıklamada, Fransız dergisinin ifade özgürlüğü kisvesi altındaki eylemlerinin provokasyon ve dünyadaki bir milyardan fazla Müslüman'ın inancına saldırı olduğunu belirterek, "İfade özgürlüğü, bu derginin hakaret içerikli eylemlerinin aksine insanlığın barış içinde bir arada yaşaması ve dinler arasında daha fazla anlayış için yapıcı bir şekilde kullanılması gereken yüksek bir değerdir." dedi.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin dün başlayan yargılama öncesinde, Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımladı.

Charlie Hebdo, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra da Hz. Muhammed'i konu eden hakaret içerikli karikatürler yayımlamıştı.

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2012