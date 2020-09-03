4 Eyl 2020 01:41
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News Code: 84026162
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Hatibzade: Kutsal İslam Peygamberi'ne ve diğer ilahi peygamberlere her türlü hakaret ve saygısızlık hiçbir şekilde kabul edilemez

Hatibzade: Kutsal İslam Peygamberi'ne ve diğer ilahi peygamberlere her türlü hakaret ve saygısızlık hiçbir şekilde kabul edilemez

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’e hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasını şiddetle kınadı.

Hatibzade, yaptığı açıklamada, Fransız dergisinin ifade özgürlüğü kisvesi altındaki eylemlerinin provokasyon ve dünyadaki bir milyardan fazla Müslüman'ın inancına saldırı olduğunu belirterek, "İfade özgürlüğü, bu derginin hakaret içerikli eylemlerinin aksine insanlığın barış içinde bir arada yaşaması ve dinler arasında daha fazla anlayış için yapıcı bir şekilde kullanılması gereken yüksek bir değerdir." dedi. 

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin dün başlayan yargılama öncesinde, Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımladı.

Charlie Hebdo, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra da Hz. Muhammed'i konu eden hakaret içerikli karikatürler yayımlamıştı.

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2012

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