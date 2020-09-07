Ayetullah Cevadi Amoli, Kuran'a ve İslam Peygamberine yapılan hakaretleri kınadı

Ayetullah Cevadi Amoli, yayınladığı yazılı mesajında, Fransız bir derginin ​​Kuran'a ve İslam Peygamberine yaptığı hakareti kınayarak, ’Fransa'yı ve Fransa gibileri uyarıyor, o topraklarda ve ülkede hiç kimsenin Kuran-ı Kerim ve Peygamber'in (asm) kutsal konumuna hakaret etmesine izin vermemelerini vaaz ediyor ve tavsiye ediyoruz’ dedi.

İran müctehidi ve ilahiyatçı Ayetullah Abdollah Cevadi Amoli, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun eylemini kınadı.

Charlie Hebdo geçen hafta başka bir hakaret eyleminde sayfalarında Hz Muhammedi aşağılayan bir karikatüre yer verdi.

Son yıllarda, Fransız dergisi Charlie Hebdo, sayfalarına defalarca İslam'ın yüce Peygamberine hakaret ve küfür içeren karikatürler yayınladı.

Giperssilka sitesine göre, 2015 yılının başlarında, Charlie Hebdo dergisinin İslam'ın yüce Peygamberi Hz.Muhammed'e (S.V.S) Karşı saldırgan eylemi, dünyadaki Müslümanlar arasında öfke dalgasına neden oldu. Müslümanlar dünyanın dört bir yanında eylemleri düzenlediler ve bu hakaret eylemini kınadılar.

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