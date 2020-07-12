Düşmanlar İran karşıtı hedeflerine ulaşamamalarındaki başarısızlığını kabullenmiş durumda

İslami Şura Meclisi milletvekillerine video konferans yöntemiyle konuşma yapan Ayetullah Hamanei, 'Bu koşullarda ülke içinde görüş ayrılığına rağmen bile boş konuşan düşmana karşı el ele vermeli ve tek ağız olmalıyız. Geniş düşman cephesine karşı milli dayanışma ve tek ses olmak gereklidir' diye konuştu.

Ülkenin ekonomik sorunlarına değinen İslam İnkılabı Rehberi, bu sorunları bir hastalığa benzeterek, 'Ülke savunma gücünün kuvvetli olması sebebiyle kuşkusuz bu hastalığı yenme gücüne sahibiz. Düşmanların da belirttiği gibi onlar bütün ambargo ve kapsamlı baskılara rağmen İran karşıtı amaçlarına ulaşamamış durumdalar' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın bazı kapasitelerine dikkati çeken Ayetullah Hamanei, 'Binlerce bilgi tabanlı şirketin kurulması, onlarca altyapı projesinin uygulanması, yeni projelerin art arda hayata geçirilmesi, askeri sanayi alanında şaşırtıcı gelişmeler ve uzay konusunda övgüye şayan başarılar, ülkenin çok güçlü ve geniş kapasitelerinin bir kısmını kullanmanın sonuçlarındadır' ifadesine yer verdi.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Halkın koronanın ilk dalgasında yerinde ve fedakarcasına varlık göstermesi, halkın yoksul ailelere müminler destek kampanyasında çok değerli hizmetler sunması ve halkın General Süleymani'nin cenaze törenine çok görkemli ve hayret verici şekilde katılması, İran halkının derin manevi kapasitelerinden örneklerdir. Halkımız İranlıların ulusal ve cihadi güçlerinin simgesi olan General Şehit Süleymani'yi uğurlama töreninde, emperyalizme karşı direniş ve mücadeleye inandıklarını ve ulusal kahramanları için en çok değer verdiklerini gözler önüne serdi.

Halkın 1999 ve 2009 kargaşarında belirleyici rolü çok önemliydi. Halkımız devlete karşı her türlü hareketle mücadele yolunda düşmanı ümitsizliğe kaptırıyor. Bir ülke için bundan daha büyük güç ve kapasite düşünülebilir mi?'

İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da bu video konferans görüşmesinde yaptığı açıklamada, 'Yoksul kesimi desteklemek, üretim sıçramasının önündeki engellerin kaldırılması ve dış ticaret alanında değişim, bu dönemki Meclis'in ekonomi için hayata geçirmek istediği başat hedeflerdir' dedi.

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