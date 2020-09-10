Cumhurbaşkanı Ruhani, Fransız dergisinin İslam Peygamberine hakaretini mahkum etti

Ruhani, bazı büyük milli projelerinin video konferans yöntemiyle açılışında yaptığı konuşmada, ‘’ Mevut şartlarda bölgede hem siyonistler komplo kurmaktalar ve bu komplolar çerçevesindde bazı Müslüman ve Arap ülkelerini kazdırıyorlar, hemde ddünya genelinde Siyonistler ve destekçileri İslam ve İslam Peygamberine hakaret içerikli yayınlar yayınlamakta ve daha önce yayınlananları tekrar yayınlıyorlar. ‘’ dedi.

Mevcut şartlarda İran’ın hassas bir konumda olduğunu ve bu şartlarda hem ülkenin, hem İslamın ve değerlerini savunması grektiğini ifade eden Ruhani, halkın tüm ülke genelinde Siyonistlerin İran, Filistin ve İslam kültürü aleyhindeki komplolarına hassasiyetle yaklaştıklarını ve tüm dünyaya dünya mazlumlarının yanında olduklarını ve zobalar karşısında durduklarını ilan ettiklerini söyledi.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri, 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

İfade özgürlüğünü savunduğunu iddia eden Macron'un, geçen hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hizbullah'ın meclisteki grubunun lideri Muhammed Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yazan Le Figaro gazetesi muhabirini kameraların önünde azarlaması tepki toplamıştı.

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2012